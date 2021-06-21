مبادرة إحلال التوكتوك.. مزايا وحوافز لجذب أصحاب المركبات للمنظومة

بدأت الحكومة الخطوات الأولى في مبادرة إحلال التوكتوك بعد توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بأهمية تقنين أوضاع «التوكتوك» على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها.

التنمية المحلية تتولى مبادرة إحلال التوكتوك

وتعتزم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية تنفيذ مبادرة مبادرة إحلال التوكتوك بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي.

إجراءات الحكومة لتنفيذ مبادرة إحلال التوكتوك تأتي بعد أن وصل عدد مركبات «التوك توك» المرخصة حتى الآن إلى 10% من إجمالي المركبات فى 22 محافظة وفقاً لبيان مجلس الوزراء أمس.

تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرة إحلال التوكتوك

وقالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة لـ«الوطن» إن الوزيرة نيفين جامع شكلت لجنة للعمل لتنفيذ خطة إحلال التوكتوك عن طريق استبداله بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي.

وبحسب المصادر ستبدأ مراحل إعداد خطة إحلال التوكتوك خلال أيام للوقوف على أبرز العقبات التي تواجه تنفيذ المنظومة والعمل على تلافيها مستقبلاً، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد خطة واضحة كاملة بشأن مبادرة إحلال التوكتوك، لكنها أكدت التنسيق مع كل الجهات المعنية بالأمر، من خلال اللجنة المشكلة لتحديد الآليات والخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها الفترة المقبلة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لإعداد مذكرة تفصيلية لخطة إحلال التوكتوك تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات التوك توك لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين في تقنين أوضاعهم.

وتتولى وزارة التنمية المحلية التنسيق بين الوزرات والجهات المعنية لتنفيذ خطة إحلال التوكتوك مع تقديم حزمة من التيسيرات والمحفزات لإجراءات ترخيص سيارات المينى فان كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية.