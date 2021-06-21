«بدران» عن توقعه بتسجيل مصر «صفر إصابات» كورونا: الحكاية مش صعبة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر ستحصل على شهادة من منظمة الصحة العالمية بأنها خالية من الملاريا، منوهًا بأن مصر التي قضت على الملاريا وشلل الأطفال والجدري، قادرة في الوقت ذاته القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وتابع: «الناس بتسمع كل يوم أخبار كورونا، فيه حسابات تانية لازم الناس تاخد بالها منها، مصر سجلت في الأسبوع الأخير 4106 إصابة مقارنة بـ 5210 حالة في الأسبوع اللي قبله، الانخفاض الأسبوع ده عن الاسبوع اللي فات 20% ممكن نخفض أكتر الحالات وزي ما خفضت 20% خد شهرين قربت وإن شاء الله نصل للزيرو، ممكن يحصل، الحكاية مش صعبة».

وأضاف «بدران» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أنه ذكر في تصريح سابق له بأن مصر قد تصل لـ «صفر إصابات» بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» خلال شهرين، كما أن «قد» هُنا تُعني الاحتمال والتوقع وليس أمر أكيد، لكن في نفس الوقت هذا ليس أمر مستحيل، بل حلم يجب علينا أن نحلم به كون هناك بالفعل دول وصلت لـ «زيرو إصابات»،

وأوضح «بدران»، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بوجود 12 دولة لم تُسجل أي حالات مصابة بكورونا، كما أننا حال نظرنا إلى الدول المحيطة بنا سنجد أن هناك دول اقتربت من «صفر إصابات»، مستطردًا: « وبعدين من المصريين معروفين بأنهم بيتحدوا المستحيل» مشيرًا إلى منظمة الصحة العالمية ستعلن للعالم أجمع أن مصر خالية من فيروس سي، وأن مصر ستكون الدولة الوحيدة في العالم التي أجرت أكبر مسح طبي في التاريخ وتمكنت من القضاء على فيروس سي، «وزي ما قضينا على فيروس سي سنقضي على كورونا».