وزير النقل يكشف أسباب حادث قطار حلوان: الأتوبيس سار على القضبان بالخطأ

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس عمال في كفر العلو بحلوان، بأن القطار كان يسير في اتجاهه الصحيح، وأن سائق أتوبيس العمال، سار على قضبان السكك الحديدية بالخطأ، ولم يراعي تعليمات هيئة السكة الحديد، بعدم المرور من على القضبان، من الأماكن غير المعدة للعبور، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وحركة مسير القطارات، وعدم توقفها، مؤكداً أن المسؤولية تقع على سائق أتوبيس العمال.

وقال كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تعمل بكل جهد لتقليل حوادث القطارات، مطالبا جموع المواطنين، بعدم عبور قضبان السكك الحديدية من الأماكن غير المعدة للعبور، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة على سائقي القطارات، باتخاذ الحذر أثناء قيادة القطارات.

وأشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك حملات إزالة كبيرة لجميع الأسواق والعشش من على قضبان السكك الحديدية، حتى لا تؤثر على سير حركة مسير القطارات، بجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، موضحا أنه في ديسمبر المقبل، سيجري وقف جميع القطارات القديمة عن العمل، وتشغيل جميع القطارات الجديدة، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.