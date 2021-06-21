عاجل.. الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين في حادث قطار حلوان

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن تشكيل لجنة فنية عاجلة، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوع حادث تصادم قطار بضائع، بأتوبيسين للركاب، في كفر العلو بحلوان، مشيرًا إلى أنه جار الدفع بـ10 سيارات إسعاف، لنقل المصابين وحالات الوفاة إلى أقرب المستشفيات.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد اتخذ قرارا بإزالة جميع العشش والأسواق من على قضبان السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وحركة مسير القطارات، مشيراً إلى أن قطار البضائع كان محملا بالفحم، وسيتم إعلان كافة تفاصيل الحادث عقب التحقيق في الواقعة.