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محمود مسلم

وزير النقل لـ«الوطن»: وفاة و5 إصابات في حادث قطار حلوان

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توفيق شعبان
07:52 م | الإثنين 21 يونيو 2021
وزير النقل

وزير النقل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوفيات نتيجة اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان هما سيدة وأخرى في حالة حرجة، وإصابة 5 أشخاص.

وقال الوزير في تصريحات لـ«الوطن»، إن الميني باص كان يسير على مسار القطار.

وقال مصدر مسؤول إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة. 

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