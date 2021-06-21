طريقة التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور في 6 خطوات

خلال السنوات الأخيرة، اتجهت الحكومة المصرية إلى رقمنة الخدمات الحكومية، ومنها خدمات المرور التي تهم قطاع كبير من المواطنين، وأتاحت عبر موقع نيابات المرور إمكانية الاستعلام وتقديم تظلم على قيمة مخالفات المرور.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نرصد خطوات الاستعلام والتظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول أو جهاز اللاب توب، وذلك في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

ويمكن لقائدي السيارات الاستعلام عن المخالفات الواقعة على المركبة أولًا بأول من خلال اتباع خطوات بسيطة كالآتي:

في البداية يجب الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويمكن الدخول عليها بشكل مباشر من هنــا، يليه اختيار خدمات نيابات المرور.

إذا لم تكن تعلم المخالفات، فيجب اختيار الاستعلامات، ومنها يتم اختيار إما مخالفات رخص المركبة أو رخص القيادة.

تقوم بعدها بإدخال البيانات المطلوبة سواء أرقام السيارة أو بيانات قائد السيارة.

كيفية التظلم على مخالفات المرور أون لاين

- بعد الاستعلام عن المخالفات سواء على السيارة، إذا كنت ترغب في تقديم تظلم، فكل ما عليك هو العودة مرة أخرى إلى صفحة النيابة العامة واتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على أيقونة التظلمات

- اختر نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

- بعد ذلك تظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

‏‎- يجري تحديد مخالفة التظلم وسببه، ثم الضغط على كلمة «تظلم».

- بعدها تظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، وسيطلب منك الضغط على «موافق».

- سوف تظهر البيانات الأساسية لرخصة المركبة، حرر البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لذلك، وفي النهاية أضغط على إرسال الطلب. ‏

- من المقرر بعدها أن تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، احفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.