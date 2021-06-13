خطوات استخراج رخصة السيارة للمرة الأولى من وحدات المرور

يبحث الكثيرون عن طرق ترخيص السيارة للمرة الأولى بوحدات المرور «السيارات الزيرو»، حيث تختلط الشروط والمستندات المطلوبة على البعض، وغيرها.

وترصد جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، المستندات وخطوات استخراج رخصة السيارة للمرة الأولى من وحدات المرور، وذلك في السطور التالية.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة السيارة أول مرة

وحتى تتمكن من استخراج رخصة السيارة يجب أن تقوم بتوفير المستندات الآتية:

بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.

مستند الملكية عقد شراء السيارة من الوكيل.

الإفراج الجمركي في حالة السيارة وارد الخارج.

ملف استخراج رخصة جديدة ويتم الحصول عليه من وحدات المرور.

خطوات استخراج رخصة السيارة مرة أولى 2021

يتم استخراج رخصة السيارة، من قسم المرور التابع لمحل إقامة مالك المركبة، ويتم كالآتي:

يقدم المالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، طلب الترخيص على نموذج 251 و351 لأقسام المرور التي تستخدم الحاسب الآلي.

يتم تقديم صورة من تعريف الهوية، مثل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر أو بطاقة عسكرية للقوات المسلحة، في حالة الأجانب تعتمد بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.

تقديم مستند رسمي لإثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.

تقديم سند الملكية أمثال فاتورة بيع معتمدة من قسم المرور بخاتم شعار الجمهورية في حالي الإنتاج المحلي عقد بيع موثق من الشهر العقاري أو حكم قضائي نهائي يفصل في ملكية المركبة أو إفراج جمركي من مصلحي الجمارك للمستورد أو سند ناقل للملكية من هيئات حكومية مع أوراق البيع بالمزاد العلني أو حكم صادر بثبوت الوراثة مع شهادة الوفاة مع إقرار الورثة بما يختارونه مسؤولا عن المركبة.

يقوم مهندس من المرور التابع له محل سكن طالب الترخيص «مالك السيارة» بفحص السيارة ورفع أرقام الشاسية والمحرك «رفع البصمة» الخاص بالسيارة ومطابقة الأرقام بالأرقام الواردة بمستند المكلية، ويجري رفع البصمة على نموذج الفحص الخاص بذلك الموجود بملف الترخيص للمرة الأولى.

شراء طفاية حريق مطابقة للمواصفات وحقيبة إسعافات ومثلث عاكس وقمع مروري.

بعد دفع التأمين الإجباري يتم الذهاب بكل الأوراق السابقة من فحص فني ووثيقة تأمين إجباري وأوراق إثبات الملكية والإفراج إلى شباك ترخيص السيارات داخل نفس نقطة المرور، ويتم تقدير الضريبة السنوية والرسوم ودفعها عن كل سنة ترخيص حتى ثلاث سنوات.