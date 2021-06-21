شهود عيان على حادث قطار حلوان: وقع عليهم بيت.. وعطل ميني باص هو السبب

أكد أحمد لطفي، شاهد عيان على حادث قطار حلوان الذي وقع في منطقة عرب كفر العلو بحلوان، أن الحادث كان بمثابة الكارثة المفجعة لجميع أهالي المنطقة، وجاء نتيجة اصطدام قطار بضائع بسيارتي ميني باص.

وأضاف «لطفي» لـ«الوطن»، أن الأمر يعود لخروج قطار بضائع يحمل كما هائلا من الرخام من الجراج الخاص به، وبعد سيره مسافة 300 متر، فوجىء بسيارتي ميني باص بالقرب من السكة التي يسير عليها، أحدهما وقف لينتظر مرور القطار، بينما توقف الآخر اضطراريا بسبب عطل ميكانيكي به.

تفاصيل حادث قطار حلوان بعد اصطدامه بالسيارتين

وأشار شاهد العيان، إلى أن الميني باص المتعطل، كان يحمل ما يقرب من 35 سيدة عاملة، وأسرع سائقه لكي يحاول أن يشغله حينما رأى القطار يقترب ويطلق صافرته، ولكنه لم يستطع، ما دفع السيدات الموجودة أن يلوحن بأيديهن لسائق القطار كي يتوقف قبل أن يصطدم بهن، وصرخن محاولين لفت انتباهه، ولكن يبدو أن السائق كان قد فقد السيطرة بسبب السرعة الكبيرة للقطار.

شاهد عيان يكشف عدد ضحايا حادث قطار حلوان

ومن جانبه، قال محمود إبراهيم شاهد عيان آخر، على حادث قطار حلوان، إن هناك سيدات نزلن مسرعات يجرين هربا من الكارثة المنتظرة، بينما تسمرن الأخريات من الصدمة، وما هي إلا لحظات واصطدم القطار بالميني باص المتعطل والذي لم يكن بينه وبين شريط السكة الحديد سوى ما يقرب من نصف متر، ليرتطم هو الآخر بالأتوبيس المنتظر بجانبه.

وأكد أن دهس القطار للسيارتين، أسفر عن سقوط منزل بالقرب من السكة الحديد مكون من دورين على سطح القطار والميني باص المدهوس، حيث كان يبعد عن شريط القطار بمسافة 4 أمتار، «الأتوبيس مدهوس في القطار وعدد ضحايا حادث قطار حلوان لحد دلوقتي 5 سيدات وطفل، توفوا والباقي إصابات، ده بخلاف سيدة وقعت تحت القطر وهي بتحاول تهرب».

وأردف أن سائق القطار فر هاربا عقب الواقعة، ودخل الجراج الخاص بالقطار والذي يبعد عن الواقعة بمسافة 300 مترا هربا من السكان، «خرجنا كل الناس من الميني باص، وآخر واحد الست اللي اتدهست تحت القطار، ورجال الأمن والإسعاف موجودين وبيتابعوا الموقف، وتم نقل المصابين للمستشفى».