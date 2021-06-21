تخفيف مدة السجن.. تطورات جديدة بقضية بيع أرض مسن دون علمه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جسلتها مساء اليوم الاثنين، بتخفيف عقوبة متهم اشترك مع آخر في تزوير بطاقة «مسن»، واستخدامها في عمل توكيل «مزور»، استغلاه في بيع أرض مملوكة للمجني عليه دون علمه بمركز الزقازيق، من السجن 10 سنوات إلى 3 سنوات.

صدرالحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، ونبيل شكري، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

وتعود أحداث القضية رقم 40618 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 2666 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد باتهام «محمد ح. ع.»، 40 سنة، مقيم بمركز الزقازيق، و«خالد ف. أ.»، مقيم بمركز الزقازيق، لأنهما في غضون عام 2019 بدائرة مركز الزقازيق، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي «بطاقة رقم قومي» والخاصة بالمجني عليه «سمير ف. ب.»، واستغلاها في إصدار التوكيل رقم 1332 لسنة 2019، وقام المجهول بالبصم أمام الموظفة مدعياً كونه «سمير ف. ب.»، وقدم لها بطاقة تحقيق شخصية ببيانات الأخير وعليها صورته، وقاموا بتحرير عقود بيع للأرض الزراعية خاصته وأشقائه لعدد من المواطنين.

وكشفت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالشرقية قيام المتهمين وآخر مجهول لم تتوصل التحريات لتحديد هويته بتزوير التوكيل رقم 232 لسنة 2019 مكتب توثيق الزقازيق النموذجي (رسمي عام غیر قابل بإلغاء) من «سمير ف.» إلى الموكل إليه المتهم الثاني باستخدام بطاقة تحقيق شخصية مزورة ومصطنعة بالكامل بخصوص قطعة أرض ملك المجني عليه، وقام المتهمان ببيع الأرض لعدد من المواطنين وذلك للاستيلاء عليها.

وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات، فيما عاقبت الثاني بالسجن 10 سنوات، وبإعادة إجراءات القضية تم تخففيف الحكم إلى السجن 3 سنوات.