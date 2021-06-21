قداس أسبوعي بالإنجليزية بكنيسة الملاك ميخائيل بالغردقة

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، عن إقامة قداس أسبوعي للأجانب الأرثوذكس بكنيسة الملاك ميخائيل بالجونة، شمال مدينة الغردقة، على أن يكون باللغة الإنجليزية، وتحدد له يوم الجمعة التاسعة صباحاً من كل أسبوع، وذلك نظراً لطبيعة المدينة السياحية، وتوافد عدد من السائحين الأجانب، وإقامة عدد منهم بمدينة الغردقة، خاصةً السائحين الروس، حيث يقيم أكثر من 20 ألف روسي بصفة دائمة بالغردقة، وذلك تحت رعاية الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر.

وأوضح أسقف البحر الأحمر، في تصريح لـ«الوطن»، أن الكنيسة الأرثوذكسية حرصت على إقامة قداس اسبوعي للسائحين الأجانب الوافدين إلى المدينة والمقيمين بها، وذلك بصفة أسبوعية، وتحدد له يوم الجمعة في التاسعة صباحاً على أن يكون باللغة الإنجليزية.

وكشف الأنبا إيلاريون أن الهدف من إقامة القداس باللغة الإنجليزية هو إتاحة الفرصة للسائحين الوافدين إلى المدينة للمشاركة في صلوات القداس باللغة الإنجليزية، إلى جانب الأجانب المقيمين بالمدينة، وأيضاً لخدمة أبناء الجالية المصرية المقيمين بالخارج، والذين يتواجدون في مدينة الغردقة لقضاء إجازاتهم السنوية.

واحتفلت كنيسة الأنباء شنودة بالغردقة، في وقت سابق، بالذكرى الثانية بتنصيب الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، بحضور ممثلي الأزهر والأوقاف والبرلمان والكنائس وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من المواطنين في جو يسوده المحبة والإخوة، ووسط مشاعر وطنية جياشة، تعبر عن ملحمة في حب مصر، والتناغم السائد بين أطياف الشعب.