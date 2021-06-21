ولادة نادرة لماعز برأس قرد في محافظة أسيوط (فيديو)

شهدت قرية «الهداية» التابعة لمركز أسيوط حالة ولادة معزة صغيرة غريبة الشكل، برأس قرد، مما اثار الدهشة بين أصحابها وأهالي القرية، الذين طالبوا مديرية الطب البيطري بفحص مولود المعزة، ومعرفة العيب الخلقي الذي أصابها، لمعرفة أسبابه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر فيه مولود معزة برأس قرد، وباقي الجسم جسد معزة صغيرة، على 4 أرجل، ويبدو في حالة صحية جيدة، مؤكدين أن تلك الحالة النادرة حدثت في منزل مزارع بقرية «الهداية»، في محافظة أسيوط.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مع الفيديو بتعليقات منها: «سبحان الله.. سبحان الخالق.. إنها قدرة الله في خلقه.. سبحان الله هذا المولود الذي يشبه القرد يحتاج تحليل»، وسط مطالبات بدارسة العيب الخلقي لمولود المعزة المثير للدهشة.

وقالت مصادر في مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه يجري حالياً دراسة الأسباب الحقيقية للعيب الخلقي لمولود الماعز، المتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدين أن مثل هذه العيوب لا يعيش أصحابها طويلاً.

وأكد أحد أبناء قرية «الهداية» نفوق مولود الماعزة برأس قرد مساء اليوم الاثنين، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، لافتاً إلى أن حالة الولادة حدثت قبل يومين.