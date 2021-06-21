قطع المياه عن قرى بنصر النوبة وكوم امبو بأسوان غداً

أعلنت محافظة أسوان مساء اليوم الاثنين، عن قطع المياه عن عدة قرى ومناطق تابعة لمركز نصر النوبة، لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة 5 صباح الثلاثاء، بسبب أعمال إصلاحات.

وجاء في بيان صدر عن محافظة أسوان، قبل قليل، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط مياه الشرب 700 مللي، الناقل من محطة مياه «فطيرة» إلى رافع «وادي العرب»، وربط خط مياه الشرب 600 مللي المغذي لمركز ومدينة نصر النوبة، من طرد رافع مياه «وادي العرب»، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مركزي ومدينتي كوم امبو ونصر النوبة على النحو التالي:

المناطق التابعة لمركز ومدينة كوم امبو

أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج – أجزاء من قروي حجازة - قرية نجع العرب - أجزاء من قروي العباسية - قرية الخور قبلي.

المناطق التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة

مدينة كلابشة - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكي - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت.

وتابع البيان أن قطع المياه سيكون اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح باكر الثلاثاء، الموافق 22 يونيو 2021، حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021، لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.