قطع مياه الشرب عن 3 مناطق غرب الإسكندرية الاثنين

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، عن قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة، يوم الاثنين المقبل، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

أماكن انقطاع المياه بالإسكندرية يوم الاثنين

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق «الدخيلة، والعجمي، والهانوفيل»، وذلك لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد لخط المياه قطر 1000 مم، بشارع ابن الورقاء بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

تطوير خطوط مياه الشرب في الإسكندرية

وتشهد الإسكندرية عملية تطوير لخطوط المياه، وفقًا لما أعلنه سابقاً المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، حيث تتم أعمال الإحلال والتجديد القائمة لتحسين مستوى الضغوط، وتقديم خدمة أفضل لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى متابعة حالة العنبر الجديد برافع جهاز مدينة برج العرب الجديدة، وموقف تشغيل وحدة التحلية بنظام، وهى تعمل على تنقية المياه على مراحل، لفصل المياه عن الأملاح والمعادن الزائدة.

وأشار رئيس شركة المياه إلى إجراء أعمال إحلال وتجديد خط 12 بوصة ببرج العرب القديمة، لتقوية المياه، مؤكداً أن حالة المياه جيدة، ولا يوجد أية شكاوٍ من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالي، مما يثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة.

وأوضح أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، وتم تشكيل غرفة الطوارئ، وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقي جميع الشكاوى، علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسباً لأي طارئ.