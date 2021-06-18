شروط وأقسام مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي لحاملي الإعدادية

عقب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2021 خلال الأيام الماضية أو المنتظر إعلانها خلال ساعات في عدد من المحافظات، تزايدت عمليات البحث على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي عن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، التي تعد أحد أهم المدارس الفنية التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

وتتواجد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات فقط على مستوى الجمهورية، حيث تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرص عمل لهؤلاء الطلاب فور تخرجهم.

وتستعرض «الوطن» شروط وطريقة التقديم للمدرسة، والتخصصات التي توفرها المدرسة لطلابها ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

تعلن مدرسة مياه الشرب والصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، عن قبول دفعة جديدة من حملة الإعدادية وتفتح باب التقدم لهم للمدرسة من خلال عدة شروط هي:

- المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة فقط عام 2021.

- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا حسب تنسيق كل محافظة على حدة حسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب اعتبارا من تاريخ سيتم تحديده لاحقا على الروابط الآتية:

- يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب على الروابط المعلنة.

إجراءات التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

1 - إحضار أصل شهادة الإعدادية وبيان النجاح، إضافة إلى أصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها (فقط للطلاب المرشحين لاختبار القدرات والمقابلات الشخصية في نفس يوم الامتحان).

2 - يتم إجراء اختبار القدرات لجميع طلاب المحافظات المرشحين في تاريخ يتحدد لاحقا.

3 - تجرى امتحانات القدرات في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات.

4 - يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بالمدرسة بعد تدوين كل البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات.

5 - يتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

يتطلب التقدم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي المستندات التالية صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين) - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة ولي الأمر - صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر.

مميزات مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي وفرص العمل بعد التخرج

1- تتميز مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد الطلاب المحدود، مما يوفر فرصة عمل متميزة للطلاب.

2- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات مع إمكانية التدريب والعمل في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات والعمل أثناء الدراسة وبعد التخرج .

3-إمكانية التثبيت والتعيين في شركات المياه والحصول على جميع مزايا الوظيفة الحكومية.

4- تشمل المناهج الدراسية في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 3 تخصصات هي قسم المعامل – قسم الشبكات – قسم المحطات.

5- إمكانية استكمال الدراسة بعد التخرج من المدرسة في المعاهد الفنية وكذلك الكليات.

نظام الدراسة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ومدة الدراسة

تستمر مدة الدراسة في مدارس مياه الشرب لمدة 3 سنوات، ويتم التدريب والتعيين في شركات المياه في المحافظة التابع لها مع امكانية استكمال الدراسة في المعاهد الفنية والكليات.

عناوين أماكن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر

1- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، وتقع في شارع شركات البترول بمسطرد شرق شبرا الخيمة.

2- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة، وتقع في شارع الجيش بجوار جزيرة البط، بندر دمنهور.

3- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية وعنوانها كفور الرمل قويسنا المنطقة الصناعية الثانية قويسنا.

4- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف وعنوانها بياض العرب، بني سويف.

من جانبه قال اللواء مهندس أحمد الصحصاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف: «لم يتم تحديد درجات القبول بالمدرسة حتى الآن، وسيتم الإعلان عنه وفق تنسيق معين» لافتا إلى أن خريجي المدرسة يجدون فرصة عمل لهم عقب التخرج داخل الشركة.

وأضاف: «تعد المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أول مدرسة في مجالها لخدمة محافظات الصعيد بنظام الثلاث سنوات من بين 4 مدارس على مستوى الجمهورية بمحافظات: البحيرة، المنوفية، القليوبية، بني سويف والتي تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحتوي فصول المدرسة على السبورة الذكية للشرح للطلاب ومعامل مزودة بأحدث أجهزة الكمبيوتر، وملاعب لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى ورش الميكانيكا والكهرباء، وتخصصات الدراسة التي تشمل تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة ومراقبة جودة مياه الشرب».