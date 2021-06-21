وزيرة التخطيط: مصر من أوائل الدول المتبنية لرؤية تنموية طويلة المدى

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر من أوائل الدول التي تبنت رؤية تنموية، فوضعت مصر رؤية طويلة المدى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأكيد على الدفعة السياسية والدعم السياسي لرؤية مصر طويلة المدى 2030، والتي تتوافق مع الأهداف التنموية، حيث إن العالم في 2015 توافق في الأمم المتحدة على وضع 17 هدفا رئيسيا منهم الحد من الفقر وتوفير فرص عمل لائقة.

وأضافت «السعيد»، خلال حوارها في برنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، مع الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن الأمم المتحدة ناشدت الدول بالعمل على تنفيذ الـ 17 هدف حتى عام 2030، وكانت مصر من أوائل الدول التي تبنت هذه الرؤى التنموية، «مصر مسكت الـ 17 هدف وبدأت بشكل تشارك كل شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلاميين والبرلمانيين وأساتذة الجامعة وتناقشهم».

وأردفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ناقشت الـ 17 هدف، فضلًا عن وضع أهدافا أخرى وخططا تتوافق مع هذه الأهداف، وبدأنا بعد ذلك صياغة الخطط السنوية وهي خطط ذات أهداف متوسطة المدى وقصيرة المدى، «ديما احنا ماشيين عندنا رؤية وبوصلة عارفين رايحين فين ومن خلالها نضع الخطط قصيرة ومتوسطة المدى»، موضحة أن الفترة ما بين 2011 وحتى عام 2014 كان لها تداعيات صعبة.

وتابعت: «هذه الفترة شهدت عدم الاستقرار السياسي والأمني، فكان لازم ننمو في إطار رؤية تنموية، عشان نقدر نصل لهذه الأهداف، وهو اللجوء لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي في 2016، يعمل على استدامة للسياسيات المالية والنقدية وعمل تحرير لسعر الصرف، وترشيد للدعم الموجه للطاقة، وإني اعمل واخفض عجز الموازنة وأشوف موضوع الدين، وأبص على الدعم وأقول هيكلة مضبوط ولا لا، أشوف الدعم هل يستهدف الفئات اللي تستحقها ولا هو رايح لكل الناس، يبقى مفيش عدالة».