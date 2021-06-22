رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

يسعى الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة المنيا، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، عقب اعتمادها من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء أمس الاثنين، على أن يتم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالمنيا

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الحصول على النتيجة من خلال الضغط على الرابط من هنــــــــــــــا، بعد إعلانها مساء أمس الإثنين، في تمام الساعة العاشرة والنصف، واعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا

ويُتاح رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا من هنـــــــــا، ويمكن للطالب الاستعلام عنها من خلال دخوله على الموقع.