«الريف المصري» تمنح المتعثرين مهلة لسداد فواتير الكهرباء غرب المنيا

نجحت شركة تنمية الريف المصري الجديد في حل مشكلة المنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة امتداد غرب المنيا والخاصة بالكهرباء، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

وأسفرت الاتصالات والمناقشات، وفقاً لبيان الشركة اليوم، والتي أجرتها شركة تنمية الريف المصري الجديد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن منح المنتفعين المتعثرين في سداد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم مهلة جديدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل 2021.

وأوضح البيان، أن شركة تنمية الريف المصري تلقت شكوى من بعض مزارعي بنجر السكر بمنطقة امتداد غرب المنيا، حيث تعثر بعضهم تعثر في سداد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، ما دعا شركة الكهرباء لقطع التيار عنهم، إلا أن اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وجه بالتواصل بشكل عاجل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى استجابت لطلب شركة الريف المصرى الجديد وقررت إعادة التيار لمدة شهر، كمهلة للمزارعين، والتى تم تجديدها حتى نهاية شهر أغسطس المقبل 2021، لحين تسوية المستحق عليهم لشركة الكهرباء، والانتهاء من جمع المحصول وتوريده للمصانع.

وشركة تنمية الريف المصري الجديد تختص باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من بين أربعة ملايين فدان، وأسهم الشركة مصرية 100%، وتشارك فيها عدة جهات ووزارات أهمها وزارة المالية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وايضا وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويتم تنفيذ المشروع في عدد من المناطق منها منطقة المغرة وسيوة وغرب غرب المنيا وتوشكي وسيناء، حيث يهدف المشروع الى اقامة مشروعات سكنية وزراعية.