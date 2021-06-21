طريقة وشروط التقدم لوظائف بنك المشرق

أعلن بنك المشرق عبر الحساب الرسمي له على موقع لينكد إن، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، موضحا الشروط والمهارات الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف.

وتستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية، استمرارا للخدمات التي تقدمها للقراء، على النحو التالي:

Customer Service Officer

حدد البنك الشروط الواجب توافرها في الوظيفة على النحو التالي:

- التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

- التركيز على التعامل مع العملاء.

- إجادة مهارات التوصل.

- إجادة مهارات الاستماع.

- العمل بدوام كامل من القاهرة.

Product Manager

وجاءت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف على النحو التالي:

- خبرة من 6 حتى 8 سنوات بمجال العمل.

- إجادة مهارات التواصل.

- العمل بدوام كامل من القاهرة.

Credit Relationship Manager/ Senior Credit Analyst

وحدد بنك المشرق الشروط الواجب توافرها في الوظائف على النحو التالي:

- خبرة من 5 إلى 7 سنوات في مجال العمل.

- الحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- العمل بدوام كامل من القاهرة.

طريقة التقدم لوظائف بنك المشرق الشاغرة

ويمكن التقدم للوظائف، من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع لينكد إن.

نصائح للمتقدمين للوظائف

وقدمت مبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مصر، نصائح للمقبلين على حضور مقابلة العمل، تشمل القدرة على التعريف بالمتقدم ومؤهلاته السابقة باللغة الإنجليزية، والتحضير جيدًا قبل إجراء مقابلة العمل، وأيضًا إجراء بحث عن الشركة قبل الذهاب لمقابلة العمل، لكي يعكس اهتمام المتقدم بمقابلة العمل.

وقدم أشرف سمير، HR Business Partner، من خلال حديثه لـ «الوطن»، نصائح للمواطنين، لتحديد الراتب المناسب عند التقدم للوظيفة، أبرزها أن حجم الأعمال يحدد الراتب فكلما زادت زاد الراتب والعكس صحيح، وأيضًا يجب الأخذ في الاعتبار معدل التضخم السنوي لتحديد الراتب المناسب.