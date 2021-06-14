وظائف شاغرة للشباب من الجنسين ولجميع المؤهلات برواتب تصل لـ9000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، تفاصيل عدد من الوظائف ضمن مبادرة «توظيف مصر»، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والتكنولوجية، ودون مؤهل من أصحاب الخبرة، ودون خبرة للشباب من الجنسين، بناء على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2500 جنيه وتصل إلى 9000 جنيه.

أولًا: وظائف للمؤهلات العليا والتكنولوجية

شركة كول سنتر تطلب للتعيين الآتي:

1- خدمة عملاء كول سنتر.

2- دعم فني.

مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة).

الشروط المشتركة:

- خريجون مؤهل عالِ فقط.

- الحد الأقصى للسن 32 عامًا.

- مستوى اللغة الإنجليزية يبدأ من جيد.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

- موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور (تمت – تأجيل - إعفاء).

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 جنيه إلى 4500 جنيه حسب اللغة، الدعم الفني: من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه حسب الخبرة واللغة.

- يومان إجازة أسبوعيًا متغيرين.

- 8 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- أرباح سنوية وفرص للترقي.

ثانيًا: وظائف للمؤهلات المتوسطة ودون مؤهل

شركة صحية تطلب للتعيين الآتي:

1- فني صيانة كهربائية للعمل في 6 أكتوبر المنطقة الصناعية الرابعة.

يشترط خبرة تبدأ من 5 سنوات في نفس المجال - دبلوم أو معهد صنايع – التعامل مع الأعطال الكبيرة – Basic PLC – Classic Control.

2- سائقون رخصة مهنية للعمل في مسطرد القليوبية.

يشترط الحصول على مؤهل متوسط أو عالِ – رخصة درجة ثانية وأولى.

المميزات والحقوق المشتركة:

- المرتب للفني: يبدأ من 8000 جنيه إلى 9000 جنيه حسب الخبرة، والسائق من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- توفير المواصلات للقاهرة والجيزة.

- تأمين صحي للأسرة، وتأمين اجتماعي، واشتراك في الجيم.

ثالثًا: وظائف للطلبة والعمالة الصيفية

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعيين الآتي:

- مندوب توصيل: يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة للعمل في الشيخ زايد.

الشروط والمميزات:

- مؤهل عالِ أو متوسط أو طلبة.

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة.

- المرتب الأساسي 3000 جنيه + 90 قرشًا على كل كيلو متر.

- يوم إجازة.

- العمل من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا أو من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 12 مساءً.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكن الإطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيس بوك.