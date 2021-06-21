وزير النقل: السيسي وجه بحصر المنازل المتعدية على السكة الحديد وتعويض أصحابها

صرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأن حل مشكلات السكة الحديد، يتمثل في تنفيذ كل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه يجب إزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد، بالإضافة إلى إقامة أسوار حول الخطوط بالأماكن التي تسمح بذلك، حتى يساعد ذلك في تأمين أرواح الأهالي.

وكشف «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، أن الرئيس السيسي وجه له شخصيا، بضرورة أن يلجأ إلى لجان من الداخلية والمحافظة، لحصر كل البيوت والمنازل المتعدية على حرم السكة الحديد، وليس هذا فقط، بل التواصل مع أصحاب هذه البيوت، ويعرفون قيمة تعويضات التي ترضيهم ويحصلون عليها.

وأوضح وزير النقل، أن لديه أمل كبير أن يساعدهم الشعب المصري، مضيفا: «نقف في وش الحاجات الغلط، نفسي كل واحد يقول لزميله وجاره اللي بيعمل الغلط، أنت غلطان ومتعملوش».

وانتقد وزير النقل، تواجد شجرة بموقع حادث قطار حلوان، متابعا: «الشجرة دي أصلا متخليش سواق القطر يشوف قدامه، ولو روحنا نشيل الشجرة دي، يبقى احنا مفترين، وحرام عليكم، وانتوا بتعملوا فينا كدا ليه»، متسائلا لماذا يقال للعاملين للمسؤولين هذا الأمر، وهما كل ما يرغبوا في تحقيقه أمن المواطن وسلامته.