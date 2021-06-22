3 روابط جديدة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة المنيا

أعلنت محافظة المنيا، مساء أمس الاثنين، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، التي اعتمدها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قبل قليل، بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

وتنشر «الوطن»، 3 روابط جديدة للنتيجة خاصة بقطاعات شمال وجنوب ووسط المحافظة.

وللاستعلام علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالمنيا (قطاع وسط) بالاسم ورقم الجلوس ( من هنـــــــا)..

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا (قطاع شمال) بالاسم ورقم الجلوس (من هنـــــــــا).

وللاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا (قطاع جنوب) بالاسم ورقم الجلوس (من هنــــــا)

محافظ المنيا يجري اتصالا لتهنئة أول الشهادة الإعدادية بالمنيا

ومن المقرر أن يجري اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اتصالا هاتفيا بجميع أوائل الشهادة الإعدادية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق.

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعادية 2021

واعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أمس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.

أكد المحافظ، على حرص، واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الاوائل والمتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، متمنيا دوام النجاح والتفوق.