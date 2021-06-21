رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بمحافظة المنيا

أعلنت محافظة المنيا، قبل قليل، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، عقب اعتمادها من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الاثنين.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالمنيا بالاسم

ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــــــا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس

ومن المقرر أن يجري اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اتصالاً هاتفياً خلال الساعات القادمة، بأوائل الشهادة الإعدادية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق.

وجرى الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب في كافة المدارس، بالإضافة إلى مراجعتها من الكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية، وإرسالها للكنترول الرئيسي والمركزي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وبناءً عليه تم اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بعد الانتهاء من مراجعتها من الكنترول.

وبدأت أعمال التصحيح عقب انتهاء الامتحانات يوم السبت قبل الماضي بمشاركة 4000 معلم و800 موجة مادة دراسية، وتم التشديد على الدقة فى الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب، مع التأكيد على المشاركين في أعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أكد في تصريحات سابقة، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية، جرت داخل 3 كنترولات فرعية من العدوة شمالا وحتي ديرمواس في أقصي الجنوب وهي: "المنيا وملوي وبني مزار"، منوها أن سيتم اعلان النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ اللواء أسامة القاضي.