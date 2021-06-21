محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.5%

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%، بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

أكد المحافظ على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الاوائل والمتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.

وجرى الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب في كافة المدارس، بالإضافة إلى مراجعتها من الكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية، وإرسالها للكنترول الرئيسي والمركزي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وبناءً عليه تم اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بعد الانتهاء من مراجعتها من الكنترول.

وبدأت أعمال التصحيح عقب انتهاء الامتحانات يوم السبت قبل الماضي بمشاركة 4000 معلم و800 موجة مادة دراسية، وتم التشديد على الدقة فى الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب، مع التأكيد على المشاركين في أعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.