266 طالبا وطالبة ضمن العشرة الأوائل في إعدادية المنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:48 ص | الثلاثاء 22 يونيو 2021
محافظ المنيا ووكيل وزارة التعليم
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أمس الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%، بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.
وأكد مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد العشرة الأوائل 266 طالب وطالبة.
وأكد محافظ المنيا، على حرص، واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.
وأعرب القاضي، عن خالص تهانيه للطلاب الاوائل والمتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، متمنيا دوام النجاح والتفوق.
من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.
وجرى الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب في كافة المدارس، بالإضافة إلى مراجعتها من الكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية، وإرسالها للكنترول الرئيسي والمركزي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وبناءً عليه تم اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بعد الانتهاء من مراجعتها من الكنترول، وسيتم نشر روابط النتيجة خلال دقائق.