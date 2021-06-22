أميرة سليم: كنت بحلم بأغنية حفل المومياوات طول الليل

قالت السوبرانو العالمية أميرة سليم، إنها منذ صغرها شربت الفن، لأنها تربت في منزل فني، ووالدتها كان لها دور كبير، حيث دربتها على البيانو منذ 6 سنوات، موضحة أنها حفظت أغنية حفل المومياوات بسهولة.

وأضافت «سليم»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين: «كنت بحلم بيها طول الليل، وهي كانت عبارة عن حالة الواحد عاشها على المسرح، وكلنا كنا نعيش حالة معينة أننا نرسل رسالة إلى العالم وجمهورنا في مصر، إضافة إلى أننا نستقبل ملوكنا وملكاتنا وهذا كان أمر جميل جدًا».

وتابعت السوبرانو العالمية: «عندما عرضوا عليا الأغنية، اترعبت شوية في الأول، ولكن بعدين حبيت الفكرة، والمايسترو وثق فيا، والكيميا بين الفنانين هي التي تعطي جانب السحر في الموسيقى، والاستمتاع بالعمل».

أما عن اليوم العالمي للموسيقى، فأشارت إلى أنه عبارة عن يوم يخرج فيه الناس ويعزفون بكل الأساليب الفنية والموسيقية، وهي فكرة جميلة وبها حرية كبيرة للناس لكي يحتفلوا بالموسيقى التي يحبونها.

ولفتت إلى أنها عاشت في فرنسا كثيرا، حيث أجرت فيها الدراسات العليا، وهي مدينة الفن والثقافة وهي أمر مهم لأي فنان، وأي فنان يحب أن يذهب إلى باريس ويتعلم منهم، مشددة على أن الموسيقى ملك للجميع، و«الأوبرا بتاعتنا، زي ما الفرنسيين بيعشقوا أم كلثوم وفيروز، وموكب المومياوات أثبت أن الجمهور المصري قادر على تذوق كل أنواع الموسيقى».

وأكدت أن هناك عطش لدى الجمهور المصري لكي يتذوق الفنون ويعرفها، وهذا موجود لديه في اللاوعي، والموكب فتح بابًا مهمًا في هذا المجال، لافتة إلى أنها تعشق الفنان سيد درويش، وهو حاول أن يطور في الموسيقى المصرية.

أما عن علاقتها بوالدها، فقالت إنه «ملك قلبها» والشخص الذي ساعدها وعلمها الموسيقى.