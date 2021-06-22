مصدر مطلع: الأمن يلاحق حنين حسام.. والقبض عليها خلال أيام

قال مصدر مطلع إن أجهزة الأمن تتبع وتلاحق المحكوم عليها الهاربة حنين حسام، بعد الحكم الصادر بحقها الأحد الماضي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الإتجار بالبشر، والذي صدر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد الجندي، لإدانتها باستغلال فتيات قُصَّر في العمل كمذيعات في أحد التطبيقات، مستغلة حاجتهن للمال.

مصدر مطلع: الشرطة باستخدام التقنيات الحديثة تجري تتبعا لمكان تحميل فيديو البكاء

وأوضح المصدر أن الشرطة باستخدام التقنيات الحديثة تجري تتبعا لمكان تحميل فيديو البكاء الذي نشرته المتهمة الهاربة، لتحديد المكان التي تختبئ به، تجنبا للرصد الأمني، تمهيدا لضبطها بموجب الحكم، للمثول مجددا أمام محكمة جنايات القاهرة، لإعادة محاكمتها.

وأشار المصدر، إلى أنه فور صدور الحكم على المتهمة أصبحت هدفا للشرطة، مؤكدا أن القبض عليها سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بمعاقبة المتهمة حنين حسام عبدالقادر، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في قضية الإتجار بالبشر، التي تواجه فيها اتهامات باستغلال 7 قاصرات للعمل كمذيعات مستغلة حاجتهن للمال، كما عاقبت المحكمة المتهمة المحبوسة مودة الأدهم، بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمها نفس المبلغ، فضلا عن معاقبة 3 آخرين محبوسين بنفس عقوبة مودة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية الماثلة، الجرم الذي ارتكبته الهاربة حنين حسام، فأوضحت التحقيقات أنها تاجرت وتعاملت في أشخاص طبيعيين مع المجني عليهن حبيبة عصام وملك سامي وسارة عبدالفتاح وروان محمد، وأخريات.

كما كشفت التحقيقات، أنها استغلت المجني عليهن، فادعت توفير فرص لهن للعمل كمذيعات عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحصول على نسبة مقابل ظهور أي فتاة منهن.