بعد دهس موكبهم.. «الخارجية الأمريكية» ترفع علم المثليين الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها سترفع علم المثليين، الأسبوع الجاري، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن 26 يونيو يصادف الذكرى السنوية لإضفاء «الشرعية» على زواج المثليين في الولايات المتحدة، و28 يونيو هو ذكرى أعمال الشغب في نادٍ للمثليين في نيويورك عام 1969، والذي يتم الاحتفال به كواحد من أول أعمال مقاومة مجتمع المثليين للاضطهاد.

ولم يذكر بلينطن، ما إذا كان سيتم رفع العلم داخل المبنى أو خارجه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وناقش بلينكن، أولويات السياسة الخارجية لمجتمع الميم مع المجلس الأطلسي، وأعلن أنه في محاولة لتكون أكثر شمولا ستبدأ وزارة الخارجية في رفع «علم التقدم» في مبانيها.

بلينكن: السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم يمكنها رفع «علم التقدم» لتعزيز التنوع

وأكد الوزير الأمريكي، أن السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم يمكنها رفع العلم لتعزيز التنوع والمساواة.

ويتضمن ما يسمى بالعلم التقدمي، بالإضافة إلى ألوان قوس قزح، خطوطا سوداء وبنية تضامنا مع الأمريكيين من أصل إفريقي، بالإضافة إلى مثلث أصفر ودائرة أرجوانية مرتبطة بالمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.

وجاء ذلك بعد حادث شاحنة دهست موكبا للمثليين خارج ميامي بولاية «فلوريدا» جنوب شرقي البلاد، وأسفر الحادث عن مصرع شخص واحد، وقالت السلطات الأمريكية إنه لم يكن متعمدا.

وقال التلفزيون المحلي نقلا عن السلطات، إن الحادث وقع في مدينة «ويلتون مانورز»، السبت الماضي، حيث صدمت شاحنة شخصين كانا على وشك الانضمام إلى موكب للمثليين، وأعلن عن وفاة أحدهما، فيما نقل الآخر إلى المستشفى.

من جانبه، أوضح عمدة مدينة «فورت لودرديل»، دين ترانتاليس، أنه مع استمرار تظافر جميع الحقائق، تظهر الصورة التالية: هذا حادث فقد خلاله السائق السيطرة على الشاحنة.

وأشارت شرطة فورت لودرديل، إلى أن السائق البالغ من العمر 77 عاما كان يحضر الحدث، لكنه لم يتمكن من المشي أثناء العرض بسبب المرض، موضحة أن السائق والرجل المتوفى والضحية أعضاء في نفس الكورس».

وأضافت الشرطة الأمريكية، أنه عندما بدأت السيارة في التقدم قبل بدء العرض، تسارعت فجأة وأسقطت اثنين من المارة، وتم إجراء اختبار الكحول لسائقها، ولم يتم العثور على أي علامات على خضوعه لتأثير الخمر لدى وقوع الحادث.