صحيفة أمريكية: وصول «رئيسي» لرئاسة إيران قد يعقد «مفاوضات فيينا»

قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن وصول إبراهيم رئيسي لرئاسة إيران قد يعقد «مفاوضات فيينا» وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وفود الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي: إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بدأت منذ أبريل الماضي، اجتماعاتها في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة النمساوية «فيينا»، من أجل إعادة إحياء الاتفاقية التي أبرمت بين طهران والدول الكبرى في 2015، إلا أن الجولات الـ6 التي جرت سابقا لم تتوصل حتى الساعة إلى حل لكل المسائل العالقة والمعقدة.

وكانت اللجنة الانتخابية الايرانية العليا، أعلنت السبت الماضي، فوز ابراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة الإيرانية، بعد حصوله على 17 مليونا و926 الفا و345 صوتا من اجمالي 28 مليونا و 600 الف صوت أو 62 % من مجموع الاصوات في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.