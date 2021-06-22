ارتفاع عدد إصابات كورونا حول العالم لأكثر من 178 مليونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في العالم إلى 178 مليونا و783 ألفا و439 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و873 ألفا و229 حالة، ووفقا لبيانات الجامعة، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و554 ألفا و275 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 602 ألف و92 حالة، بينما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 29 مليونا و977 ألفا و861 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 389 ألفا و302 حالة.