تخدم 5 محافظات.. وحدة علاج الإدمان بسوهاج..طوق نجاة للمرضى

يعد مستشفى الصحة النفسية والعصبية في محافظة سوهاج، أحد القلاع الطبية في محافظات الصعيد، فالمستشفي تم تجديده بالكامل وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتم افتتاح وحدة لعلاج الإدمان بداخله تخدم محافظات جنوب الصعيد «سوهاج، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، اسوان» والمستشفى مقام علي مساحة تقترب من 10 أفدنة ويضم نخبة من الأطباء وطواقم التمريض المتميزين، وتم ادخال خدمة الخط الساخن للمستشفى بوحدة علاج الإدمان كي يتمكن المرضى من التواصل مع المستشفى وعلاجهم من الأدمان في سرية تامة، وتم تخصيص رقم هاتف 16023 للتواصل مع الوحدة.

محافظ سوهاج: مستشفى الصحة النفسية صرح طبي متميز في المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أبدى سعادته البالغة أثناء زيارته للمستشفى لأول مرة، بعد ان تم تجديده، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يكون المستشفى في غاية الروعة، وأن المستشفى صرح طبي متميز في سوهاج لخدمة محافظات جنوب الصعيد.

وافتتح الفقي عملية تشغيل فرع الخط الساخن، لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان بالمجان وفى سرية تامة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، ورافقه في الزيارة، عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والدكتورة منن عبد المقصود أمين الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، وقيادات الصحة بسوهاج.

16023 رقم الخط الساخن لخدمة مرضى الادمان

وأكد محافظ سوهاج أن إطلاق خدمة الخط الساخن لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، يعد إضافة قوية لمستشفى سوهاج للصحة النفسية وللمنظومة الطبية عامة، مشيرا إلى مجهودات المحافظة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية، للحد من انتشار ظاهرة الإدمان والعمل على تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، لافتا إلى قيام المحافظة بإطلاق حملات مكثفة لمكافحة الإدمان استمرت لمدة شهر بجميع مدن وقرى المحافظة، وتكثيف الندوات التوعوية بمراكز الشباب ومقرات الوحدات المحلية والمساجد والكنائس .

الخدمات مجانية والعلاج في سرية تامة

وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي أن رقم الخط الساخن لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان هو 16023 ، وأن الخدمة متاحة لمدة 3 ساعات يوميا في الفترة من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 5 مساء، مؤكدا أن تقديم الخدمات للمرضى بالمجان وفى سرية تامة، لافتا الي ان اتصالات المرضي بالخط الساخن ستكون محل اهتمام وسيلقون افضل الرعاية الطبية.