«التعليم» تتيح الامتحان التجريبي للثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا لطلاب الثانوية العامة 2021، يمكنهم من الحصول على الامتحان التجريبي الثالث لشهر يونيو الحالي، ويمكنهم من الحصول على الامتحانات من خلال الدخول على هذا الرابط.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة حرصت على توفير الامتحانات التجريبية الثالثة على موقعها الإلكتروني، حتى يتثى لجميع الطلاب التدريب عليها، سواء الذين لديهم جهاز تابلت أو ليس لديهم.

«شوقي»: حريصون على التنسيق مع عدد من المؤسسات الكبرى لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة النهائية

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم»، أنّ الامتحانات التجريبية الثالثة، تهدف لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة الجديدة وكيفية التعامل مع البابل شيت، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل من خلال هذه الامتحانات على تقييم التجربة ورصد جميع المعوقات وحلها في الامتحانات النهائية.

وشدد وزير التربية والتعليم، على جميع الطلاب بحضور الامتحانات التجريبي الثالثة التي تعقد لمدة يوم واحد في المدارس، واستكمالها من المنازل، للتدريب على نمط الامتحانات الجديد، لافتا إلى أنّ الوزارة حريصة على التنسيق مع عدد من المؤسسات الكبرى لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة النهائية.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أنّ الامتحانات تعقد وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والامتحانات تقيس الفهم لمخرجات التعلم، ولا تعتمد على الحفظ والتلقن، مشددا على الطلاب بعدم تقييم الامتحان بشأن مستوى صعوبته أو سهولته، لأن عملية التقييم تتم من قبل مجموعة من الخبراء المكلفين بذلك.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لوضع أسئلة الامتحانات، ومعايير الإجابة عليها، لافتا إلى أنّ الوزارة حرصت على توفير الكثير من المنصات التعليمية للطلاب للطلاب للاستفادة منها في نمط الأسئلة الجديد.