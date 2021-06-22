وزير التعليم عن مبالغ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021: «كل ده نصب»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على محاولة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021، والامتحانات النهائية مقابل 500 جنيه قائلًا: «كل ده نصب».

وأضاف «شوقي» في تصريحات على جروب «أولياء مصر الأباء» عبر تطبيق «واتس آب»، أن الوزارة كثفت من جهودها للاستعداد للامتحانات النهائية، مؤكدًا أن الامتحانات النهائية ستكون مؤمنة ومراقبة جيدًا، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع عدد كبير من الجهات المعنية لتأمين الامتحانات.

«شوقي»: الوزارة تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على محاولات التسريب

وتابع وزير التربية والتعليم، أن تأمين الامتحان التجريبي الثالث سيكلف الوزارة مبالغ باهظة وجهد كبير، وهو ما فضلت الوزارة بذله في الامتحانات النهائية، موضحًا أن الامتحان التجريبي الثالث لا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام.

وأشارالدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على أعمال التسريب التي تحدث في الامتحان التجريبي الثالث، لمنعها تمامًا في الامتحانات النهائية، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم متابعة هذه المواقع والاستفادة من المنصات التي وفرتها الوزارة.

«التعليم» تشدد على الطلاب بضرورة حضور الامتحان التجريبي الثالث

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت مجموعة من التعليمات الخاصة بالامتحان التجريبي الثالث وطرق الإجابة عليه، موضحة أن الإجابة تكون بالقلم الجاف الأزرق، مشددة على الطلاب بضرورة تدوين بياناتهم بشكل صحيح على ورقة البابل شيت والتابلت.

وأضافت الوزارة، أن الامتحان التجريبي الثالث يهدف إلى تدريب الطلاب على فهم مخرجات التعلم، وكيفية التعامل مع ورقة البابل شيت، مؤكدة أنه يجب على الطلاب حضور الامتحان والاستفادة منه، لافتة إلى توفير نماذج أسئلة المواد التي لا تضاف للمجموع في نهاية العام الدراسي على موقع الوزارة، موضحة أن الطلاب يحلوا هذه الأسئلة في المنازل.