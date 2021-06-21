التعليم ترد على تسريب الامتحان التجريبي واختلاف الإجابات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة لن تطبق وسائل تأمين في الامتحانات التجريبية، وأنّ الامتحان التجريبي منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ الصباح حتى يستفيد منه طلاب المنازل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات عبر جروب «طلاب مصر وبناء التعليم»، أنّ إجراءات التأمين الصارمة سيتم تطبيقها فقط في الامتحان النهائي نظرا للتكلفة الباهظة وتعاون أجهزة أخرى، مؤكدا: «لا نستطيع تحميلهم هذا العناء في امتحان تجريبي ونعلم كل محاولات التهكير التي يحاول البعض تنفيذها».

جاء ذلك في رده على شكاوى أولياء الأمور من تسريب الامتحان التجريبي الثالث اليوم في مادة الأحياء والرياضيات فرع الاستاتيكا.

وعن الاختلاف في ترتيب الأسئلة بين ورقة البابل شيت والتابلت، بمعنى أنّ الإجابة الصحيحة في البابل هي (أ) وفي التابلت (د)، قال وزير التربية والتعليم إنّه «لا يوجد اختلاف».

وأدى طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان التجريبي الثالث اليوم في مادة الأحياء ومادة الرياضيات فرع الاستاتيكا، ورقيا وإلكترونيا، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية، وكثّفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات من أعمال تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الامتحان التجريبي الثالث لا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام، موضحة أنّه يهدف إلى تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، مشددة على الطلاب بالاستفادة منه جيدا، والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

كما أوضحت أنّ الامتحان التجريبي سيتم توفيره من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، في المواد التي يؤديها الطالب من المنزل والتي تعقد إلكترونيا فقط، لافتة إلى أنّ الامتحانات النهائية ستعقد وسط لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ إجراءات وقائية مشددة.