سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-6-2021 مقابل الجنيه المصري: مستقر

اختلفت أسعار الدولار في البنوك، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي ومستمر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

كما سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.61جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وكما وصل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد نحو 18.56 جنيه للشراء و18.72 جنيه، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 18.56جنيه للشراء، 18.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.54 جنيه للشراء، 18.70 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 18.54 جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر، نحو 21.65 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.68 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.66 جنيه للشراء 21.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجّل الدرهم الإماراتي، اليوم في بنك قناة السويس، 4.21 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.