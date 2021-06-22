وزير خارجية العراق: لا نقبل تدخل أي دولة بشؤوننا الداخلية

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العراق يرفض تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية، مشددا في تصريحات لقناة «العربية الحدث» الإخبارية - على أن الحل لأي خلافات لن يكون إلا بالحوار، وأن القرار العراقي يجب أن يكون من بغداد، وليس من خارجها.

كان وزير الخارجية العراقي، أكد أن إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتحقق ما لم يتم انتهاج سياسات ثابتة وواقعية لحل بؤر الصراعات، ونزع فتيل الأزمات في المنطقة بالسبل السلمية، وأن الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة، وأن التوتر يؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني في المنطقة.