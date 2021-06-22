قبل عيد الأضحى 2021.. إليك طريقة اكتشاف أختام اللحوم المزيفة

شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إجراءات التفتيش على اللحوم والذبائح قبل عيد الأضحى 2021، والتي يكثر فيها الأقبال على تناول اللحوم الحمراء، لذلك يجب التدقيق في شكل الأختام على الذبائح لمعرفة نوعها وما إذا كانت قد ذُبحت داخل المجازر الحكومية أم خارجها.

يقول الدكتور إحسان محمد، كبير المفتشين على اللحوم في هيئة الخدمات البيطرية سابقاً، إن الأختام على اللحوم لها العديد من الاشكال التي تعبر عن طبيعة الذبيحة ونوعها وتؤكد ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه، فالذبائح المستوردة يكون لون الختم الخاص بها «سدادسي» ولونه أزرق، اما اللحوم البلدية فلون الختم الخاص بها احمر، ويكون الختم للحيوان الكبير مستطيل والصغير منها الذي يقل عمره عن عامين «دائري»، وهو ما ينطبق على لحوم الضأن والماعز والجملي.

وعن محتوى الختم وأسراره، يقول إحسان لـ «الوطن»، إن في كل ختم يوجد كلمات وأكواد يدون فيها اسم المجزر والمحافظة والعلامة السرية التي يعرفها جيداً المفتشون من الأطباء البيطريين، وهو ما يمنع الغش والتزييف في الأختام، وبالتالي عدم وصول ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى المواطنين.

مواصفات الختم الأصلي.. والمزيف

طالب إحسان محمد المواطنين بالتأكد من الختم، فالأصلي منها ثابت لا يمسح وغير منتشر على الذبيحة، كما أن أية أختام عبارة عن شكل دائري أو مربع فقط دون أية بيانات مكتوبة داخل هذا الختم تعتبر مقلدة لأختام المجازر الحكومية، مؤكداً على ضرورة شراء لحوم من مصادر موثوق فيها وتجنب اللحوم المذبوحة خارج المجازر، والتأكد من اللون الوردي للحوم وعدم وجود تجمعات دموية عليها.

ويعتبر كل ما يذبح خارج المجازر مخالف للقانون ويعاقب عليه بالحبس والغرامة، لأن ذبح الحيوان داخل المجازر يتم بعد الكشف على سلامة الحيوان بداخلها قبل الذبح من قبل الطبيب البيطري، وتوجد العديد من الأمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان مثل السل وحمى الوادي المتصدع والبروسيلا، ويعتبر السل أخطرها لأنه ينتقل عن طريق اللمس وليس الأكل فقط.