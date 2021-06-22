الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

سجلت الهند 42 ألفاً و640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ ثلاثة أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و977 ألفاً و861 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1167 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 389 ألفاً و302.

وأفادت بأن 81 ألفاً و839 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليوناً و926 ألفاً و38 حالة، ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 662 ألفاً و521 حالة.