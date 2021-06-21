وزير التعليم العالي يستقبل سفير الهند لبحث التعاون العلمي المشترك

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الاثنين، أجيت جوبت، السفير الهندي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والهند في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور محمد شكري ندا المستشار الثقافي السابق بالمكتب الثقافي المصرى بنيودلهى بالهند، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية دعم علاقات التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي مع الهند، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والهند، والتعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي وخاصة التعليم الفني، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي والارتقاء بمستوى خريجيها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

وناقشعبد الغفار مع الجانب الهندي تفعيل برامج المنح الدراسية المقدمة من الهند؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة منها، وإمكانية تبادل الخبراء بين الجانبين في مجال التكنولوجيا؛ لتقديم برامج تدريبية بالجامعات الجديدة، فى ظل الاستفادة من التجربة الهندية فى هذا المجال.

وتناول اللقاء دعم أوجه الشراكة بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأهمية التعاون بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بمصر ونظيراتها بالهند.

ومن جانبه، أكد السفير الهندى على حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع مصر فى كافة المجالات، مستعرضًا مجالات التعاون بين مصر والهند، وتشمل: منح الماجستير والدكتوراه، وبرامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وورش العمل المشتركة، والمشروعات البحثية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن تشجيع مبادرة «ادرس في مصر»، و«ادرس في الهند»، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون بين الجامعات الكبرى بالهند ونظيراتها المصرية.