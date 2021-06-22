اتحاد الناشرين: 800 ناشر «عربى وأجنبى» يشاركون فى معرض القاهرة للكتاب

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا من أجل تنظيم معرض الكتاب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في شهر يوليو لأول مرة، وهذا ما يمثل تحديا كبيرا، مؤكدًا أن 800 ناشر سيشاركون في المعرض، بواقع 120 ناشر عربي وأجنبي، بالإضافة إلى التوكيلات.

وأضاف عبده في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن إقامة هذا المعرض الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط قرار جريء جدا: «بعد طول انتظار، يجهز الناشرون إصدارات جديدة ومتنوعة لأنهم ينتظرون هذا الحدث كل عام كما أنهم يتمنون حدوث حراك كبير لضمان دوران عجلة الإنتاج».

وتابع: أن معرض القاهرة له مذاق خاص وزخم مختلفة، ويشهد أكبر عدد من الزوار وأكبر سوق في المنطقة العربي بل والعالم للكتاب العربي، وبالتالي كان الجميع ينتظرون إقامة المعرض، وأتمنى أن ينظم بشكل طيب.

وأردف: «المنصة الرقمية ستكون معنية بحجز التذاكر للجمهور وتسجيل الناشرين، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب في تمام الساعة الواحدة، كما سيشهد المعرض خريطة لتحديد أماكن الكتب التي يرغب الزوار في الحصول عليها، وأتمنى أن تنجح وأن تكون مفيدة للناشر المصري والعربي والأجنبي، فنحن نستطيع أن نقدم خدمة جيدة ونواكب العصر ونلبي احتياجات الجميع».