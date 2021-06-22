خلال ساعات.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل معرض الكتاب في مؤتمر صحفي

تنظم وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الوزيرة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمركز المنارة في التجمع الخامس.

شعار معرض الكتاب

وتنطلق فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب يوم 30 يونيو، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر حتى 15 يوليو، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة».

فعاليات معرض الكتاب

وأعلنت الوزارة إقامة الفعاليات الثقافية كافة «أون لاين» على المنصة الإلكترونية، فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهنى واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي يجرى عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك»، التي أعلنت عنها وزيرة الثقافة، خلال التجهيزات للدورة الحالية للمعرض، وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها مصريا، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التي ستنفذ من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

حجز تذاكر معرض الكتاب

يجرى ذلك إلكترونيا؛ إذ أنه من المقرر أن تفعل المنصة الرقمية للمعرض، تزامنا مع المؤتمر الصحفي، وكذلك فتح باب حجز التذاكر «أونلاين»، وهو القرار الذي اتخذته الوزارة منعا للتكدس أمام البوابات، في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

المنصة الرقمية لمعرض الكتاب

وأعلنت الهيئة رابط المنصة www.cairobookfair.gebo.gov.eg، لحجز التذاكر ومتابعة الأنشطة وجميع التفاصيل الخاصة بالدورة الحالية.

وأعلنت هيئة الكتاب خريطة المعرض وأماكن دور النشر المشاركة في الدورة الحالية؛ إذ يشارك ما يزيد على 700 ناشرا مصريا وأجنبيا، إضافة إلى التوكيلات، ويجرى حاليا تجهيز الأجنحة لاستقبال العارضين، قبل نقل الإصدارات إلى المعرض.