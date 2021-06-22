تداول 7300 طن بضائع و346 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 7300 طن بضائع و346 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 1400 طن بضائع و109 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5900 طن بضائع و237 شاحنة بضائع .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Islander بينما تغادر السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية وغادرت السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية للسفينة عمان وغادرت ميناء بورتوفيق السفينتين الحرية وDodo .

وفي سياق آخر أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تعليمات لرئيس مدينة الغردقة بمد فترة عمل الورش بالمدينة ليتم غلقها الساعة التاسعة مساءا بدلاً من الساعة السابعة، مؤكدا أنه قريبا سيتم نقل جميع الورش لمنطقة الحرفيين بالمدينة، ووعد بالانتهاء من جميع المشاكل المتعلقة بالورش يوم الخميس المقبل.

و أكد المحافظ علي رئيس المدينة بسرعة البدء في أعمال التطوير بشارع الكهف، موجها بإلغاء حارتي الخدمة بالطريق لتيسير الحركة المرورية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة علي جانبي الطريق، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو خدمة المواطنين وتحقيق طموحاتهم في الحياة وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق .

يذكر أن المحافظ خصص 50 مليون جنيه لتطوير شارعي الكهف والسلام، والشارع الذي يربط بينهما، كما أكد على شركة مياه الشرب وصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال حتي يتم ربط منطقة السنتر الليبي، و تقسيم ناصر والمشروعات علي الشبكة العامة في القريب العاجل .