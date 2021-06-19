منهم الأطفال والمرضعات.. فئات لن تحصل على لقاح جونسون آند جونسون بمصر

تساؤلات عديدة طُرحت في الساعات القليلة الماضية، فور إعلان مستشار الرئيس للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن لقاح جونسون آند جونسون سيتوافر في مصر قريبا، وركزت التساؤلات حول مدى فعالية اللقاح والفئات المستحقة التي سوف تحصل عليه، وتواصلت «الوطن» مع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، لمعرفة التفاصيل الكاملة حول لقاح جونسون آند جونسون في مصر.

جونسون آند جونسون في مصر

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن لقاح جونسون آند جونسون، من اللقاحات الفعالة والآمنة ودرجة فعاليته تصل إلى أكثر من 88%، مشيرا إلى أنه يشبه كثيرا لقاح استرازنيكا إلا أنه يختلف عنه في بعض الأمور منها أنه عبارة عن جرعة واحدة، ولقاح استرازنيكا عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 3 أشهر، كما أن أعراضه الجانبية تختلف عن لقاح استرازنيكا، لقاح استرازنيكا نسبة التعرض للجلطات به 5 في المليون ولكن لقاح جونسون اند جونسون نسبة التعرض للجلطت نادرة وتصل إلى 1 في المليون.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الفئات التي لن تحصل على لقاح جونسون آند جونسون هم أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية، لا يحصلون على لقاح أسترازينكا، ويحصلون على اللقاح الصيني، وبشكل عام الأطفال حتى سن الـ18 عاما والسيدات المرضعات والحوامل لن يحصلوا على أى لقاحات في مصر وسوف يعتمدون على مناعتهم الطبيعية واتباعهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها التوسعات فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى تطعيم ما يقرب من 40% من المواطنين، والعمل على إنشاء مراكز كبيرة كأرض المعارض بجميع المحافظات وسوف تفتح الوزارة مركزا في محافظة الجيزة قريبا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين والحد من انتشار العدوى.