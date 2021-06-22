الحكومة تراجع موقف «المصانع المتعثرة» لدعمها وتشغيل المتوقف منها

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة في مصر وتنمية الصادرات الصناعية التي استعرضتها المجموعة الاقتصادية، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن إعداد حصر دقيق بموقف «المصانع المُغلقة المتعثرة».

وأضاف «سعد»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن «الحصر» سيتضمن إعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، على أن يتم أولا تقييم المبادرات الأخرى التي أطلقت في ذلك الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه من المقترح وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي «المرتفع، و المحلي»، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، إلى جانب السعي لتوفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة.

ونوّه السفير نادر سعد، إلى أن الاجتماع شهد كذلك مناقشة سُبل دعم الصناعة، ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية، وتيسير شروط التسهيلات التمويلية، والتوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجاري، بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، واشتراطات التصدير، وشهادات الجودة المطلوبة، والفرص التصديرية المتاحة، خاصة مع دول الاتفاقات التجارية.