جهاز مدينة العبور يشن حملة للتصدى للإشغالات ومخالفات تغيير النشاط

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه شنت حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات، بالتعاون مع قوة قسم شرطة تعمير المدينة وشرطة المرافق، مضيفا أن الحملة استهدفت الحى الأول ومناطق تجمع الباعة الجائلين بالمدينة، استمرارا للجهود المبذولة من قبل الجهاز لمواجهة الظواهر العشوائية بالمدينة.

وأوضح «الغيطي» أن الحملة أسفرت عن تحرير 32 محضر مخالفة إشغال، وتنفيذ 17 قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية التي غيرت النشاط من سكني إلى إداري، مع رفع عدادات المرافق عن الوحدات المخالفة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار استهداف الحملات بصفة دورية لمظاهر العشوائية كافة بالمدينة، حفاظا على الرونق الحضاري المميز لمدينة العبور.

من جهة أخرى، أوضح اللواء أسامة عبدالعليم، مدير أمن الجهاز، أنه تم التنسيق مع إدارة المرور في إطار تنفيذ قرار رئيس الجهاز بمنع التكاتك والنباشين بمدينة العبور، وتم التحفظ على 13 مركبة «توك توك»، و19 تروسيكل خاص بالنباشين، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة.

ولفت «عبدالعليم» إلى أنه تم التحفظ حتى الآن على إجمالي 150 مركبة «توك توك»، و100 تروسيكل.