بدء ترتيبات عقد «المجلس المركزي» ومؤتمر «نقابات العمال العرب»

اتفقت قيادات اتحادي عمال مصر وسوريا على البدء في الترتيبات، وإجراءات عقد المجلس المركزي والمؤتمر العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب خلال شهر يوليو المقبل، تنسيقاً مع المنظمات العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي، تمهيداً لانتخاب أمين عام جديد و«أمانة عامة»، ومن المقرر غلق باب التقدم للترشح على هذا المنصب بعد غدِ الخميس الموافق 24-6-2021 .

جاء ذلك خلال زيارة انتهت فعالياتها أمس لوفد عمالي مصري برئاسة جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى سوريا، حيث جرت لقاءات مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا استمرت ثلاثة أيام متواصلة.

اتحاد عمال مصر

وخلال الاجتماعات، أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن سوريا ومصر كانتا عبر التاريخ شعباً واحداً في السراء والضراء، مضيفا: أن نضالنا النقابي المشترك ركيزة أساسية للعمل النقابي العربي ورافعة له، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق وتعميق التعاون الذي لم يتوقف يوماً مع اتحاد عمال مصر في كل القضايا التي تهم الشعبين عموماً والطبقة العاملة خصوصاً.

وأشار القادري خلال استقبال وفد اتحاد عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد، إلى أن «الشعب العربي السوري قطع أشواطاً كبيرة ومتقدمة في إعلان الانتصار الناجز على دول العدوان وأدواتهم الذين حاولوا تشويه التاريخ السوري وتفتيت وتدمير البلد»، على حد تعبيره.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، أن صمود سوريا والحفاظ على كرامتها ووحدتها وتحقيقيها الانتصار بفضل ترابط جيشها وشعبها، الذي يمثل شرف وفخراً لكل عربي وإفشالاً لمؤامرة تفتيت الوطن العربي لمصلحة العدو الإسرائيلي.

ولفت المراغي إلى أن سوريا كانت حاضنة للعمل النقابي العربي المشترك عبر استضافتها للأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعمال سورية ومصر جمعهما العمل ووحدهما الهدف وبما يحافظ على وحدة العمال العرب ويحقق مصلحتهم.

العمل العربي النقابي

وخلال حضوره، جانباً من الاجتماع شدد غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، على أن سوريا كانت وماتزال داعماً أساسيا للعمل النقابي العمالي العربي ولقاء الأخوة في اتحادي عمال البلدين يعزز دوما العمل العربي النقابي المشترك، ويشكل ضمانة ورافعة نجاحه وتجاوز الخلافات وتحقيق مزيدا من التقدم والرفعة لمسيرته.

وبحث اللقاء الاستعدادات لعقد المؤتمر العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأهمية التنسيق مع كافة الاتحادات النقابية العربية لإنجاح المؤتمر وعقده في موعده.

وقدم جمال القادري درع الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية للسيد جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بمناسبة زيارته، والوفد المرافق له الى اتحاد عمال سورية، وضم وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران نائب رئيس الاتحاد وحمدي عرابي مدير الشؤون العربية بالاتحاد.