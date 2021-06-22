نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2021 اليوم بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بنسبة نجاح 75.88 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية 2021 بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــا

كما يوجد رابط آخر للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 لمحافظة المنوفية من هنـــــــــا

اعتماد محافظ المنوفية لنتيجة الشهادة الإعدادية 2021

كما إعتمد محافظ المنوفية نتيجة إمتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2021 بنسبة نجاح 33.33 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إمتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2021 بنسبة نجاح 90.20 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 51 طالب وعدد الناجحين 46طالب ، وكذا تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 91.6 % وتقدم للإمتحان 6504 طالب وحضر 5602 طالب، فيما تم إعتماد نتيجة إمتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو2021 بنسبة نجاح 100 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 141 طالب.

ومن جانبه قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ومؤكداً علي ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.