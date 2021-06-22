لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على شروط تنسيق مدرسة السويدي 2021

يبحث الكثير من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، على تنسيق أسماء بعينها من المدرجة ضمن الثانوية التطبيقية، وبينها تنسيق مدرسة السويدي 2021، للالتحاق بها، وهي إحدى المدارس التكنولوجية التي يلجأ الطلاب لها كأحد بدائل الثانوية العامة.

وتنتظر وزارة التربية والتعليم، الإعلان الرسمي عن تنسيق المدارس الثانوية في المحافظات المختلفة، للاستقرار على تنسيق مدرسة السويدي 2021، والبدء في قبول أوراق الراغبين في التقديم إليها، بشكل إلكتروني بعيدا عن النظام الورقي التقليدي.

وتتخصص الدراسة بمدرسة السويدي في (الكهرباء الميكانيا)، وتتضمن المناهج الدراسية: العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

ويكون الشريك الصناعي للمدرسة مؤسسة السويدي للتنمية، وسنوات الدراسة بها 3 سنوات، ويتولى أمر الامتحانات في هذه المدرسة، رجال الصناعة وليس المعلمين، بهدف قياس الخبرات والمهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال قترة دراستهم، والوقوف على استعدادهم لتحمل مسؤولية العمل تمهيدا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشريك الصناعي.

مميزات مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- توفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- تخصيص مكافأة مالية أثناء فترة التدريب العملي.

شروط التقديم والقبول لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

- تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدراس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- سيتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية.

- لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطلاب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.