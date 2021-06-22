من الفشل للتفوق.. قصة «محمد» الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم

كان محمد بدوي محمد عيد، الطالب بمجمع سنورس للتعليم الأساسي، والأول على الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الفيوم، فاشلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يلهو ويلعب ولا يترك هاتفه المحمول، حتى عنّفه والداه، وبدأ يفكر في أنّهما يتعبان كثيراً لأجله وخصوصاً والده الذي يعمل ليلاً نهاراً من أجل تدبير نفقات دروسه الخصوصية هو وأشقاؤه، فقرر أن يعوض تعبهما وشقاهما بالتفوق، فدأب على المذاكرة ليلاً ونهاراً خصوصاً مع بداية شهر رمضان حيث كان يقضي الليل كله في المذاكرة، يستريح قليلاً ثم يواصل المذاكرة.

7 آلاف جنيه كلمة السر في تفوق محمد

لاحظ والد محمد اهتمام ابنه الشديد بالمذاكرة، قرر تشجيعه ومنحه حماساً أكبر، فوعده بمنحه هدية مالية قدرها 7 آلاف جنيه، أملاً في أن يحصل ابنه على درجة تؤهله لدخول مدرسة التمريض ثم يكمل بعدها كلية تمريض ويسافر ليعمل في السعودية برفقة عمته، دون أن يعلم أنّ تلك الجائزة ستكون سبباً في أن يصبح ابنه الأول على الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم.

منشور على «فيسبوك».. معرفة أسرة الأول على الشهادة الإعدادية بتفوقه

وقال والد محمد في حديثه لـ «الوطن» إنّه فوجئ بجيرانه يخبرونه بأنّ المدرسة طالبت في الجروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالحصول على رقمه، فاعتقد أنّ ابنه قد رسب، ثم فوجئ بمكالمة هاتفيه من مدير المدرسة وقال له «إمسك نفسك.. ابنك طلع الأول على المحافظة»، موضحاً أنّ الجيران علموا وأشقاؤه وأقاربه وحضر الجميع إلى المنزل وبدأت النساء في إطلاق «الزغاريد» فرحاً بتفوق ابنه.

الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم: «نفسي أطلع دكتور قلب زي مجدي يعقوب»

وقال محمد بدوي الأول على الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، في حديثه لـ «الوطن» أنّه لم يكن يتوقع أن يصبح الأول على المحافظة، وطار من الفرحة حينما علم، خصوصاً أنّ مدير المدرسة وجميع المدرسين قاموا بالإتصال به وتنهئته، قائلاً أنّ «طعم التفوق حلو وسيجعله حريصاً على التفوق باستمرار»، مُشيراً إلى أنّه يرغب في أن يصبح طبيب قلب ليعالج مرضى القلب، خصوصاً أنّه يرى الكثير من المرضى بالقلب يموتون بسبب عدم قدرتهم على العلاج، موضحاً أنّ الدكتور مجدي يعقوب هو قدوته ومثله الأعلى.

الأول على الشهادة الإعدادية: «سأشتري هاتفا وملابس جديدة بالمكافأة»

وأوضح «محمد» الأول على الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، أنّه ينتظر الحصول على المكافأة من والده حتى يقوم بشراء هاتف وملابس جديدة بالإضافة إلى شراء الكثير من الحلوى والمشروبات الغازية، فيما وجه الشكر لوالديه على تقديم كل سبل الدعم له ولأشقائه.