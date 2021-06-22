تجهيز 39 عمارة لطرحها على المواطنين بحى السبيل غرب العريش

جهزت مديرية الإسكان بشمال سيناء عدة وحدات سكنية بعدد 39 عمارة من مشروع الإسكان الاجتماعى بالعريش أمام المواطنين للاستفادة منها وسوف يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد محمد رضوان العيادي وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، في تصريح صحفي اليوم، أن الـ39 عماره تقع فى حى السبيل غرب العريش تم تجهيزها بكامل المرافق إضافة لمرافق خاصة بالحى ويتم رصف وتوسعة للشوارع الرئيسية القريبة من تلك المناطق.

الانتهاء من تجهيز 2136 وحدة سكنية بحى السبيل

وكان وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء أوضح أن عمارات الاسكان الاجتماعى فى مدينة العريش تم الانتهاء منها بالكامل بعدد 2136 وحدة، وتم تسليم 50 عمارة منها لأهالى الشيخ زويد ورفح، ويتبقى 39 عمارة يجرى الاستعداد لطرحها على المواطنين للاستفادة منها.

مبادرة الدولة 100 جنيه للوحدة السكنية لأهالى رفح والشيخ زويد

وقال وكيل وزارة الاسكان والمرافق بشمال سيناء إن مبادرة توزيع الشقق بحي السبيل على الأهالى من سكان مدينتى الشيخ زويد ورفح كانت مبادرة من الدولة للتخفيف عليهم ، وخلالها تم دعم توفير إسكان لهم بسعررمزى 100 جنيه وتتحمل الدولة 310 جنيها تسددها المحافظة، وتم هذا فى 1200 وحدة بحى السبيل و288 وحدة بحي العبور.

وقال العميد مصطفى محمد رئيس مجلس مدينة رفح، إن قرية السبيل جرى إنشائها وفق طراز حضارى، وأن الشقق السكنية فى مناطق خالية وبها تهوية جيدا، بما يلائم أهالى رفح والشيخ زويد المنقولين لمدينة العريش، لافتا إلى أن تبذل جهد مضاعف لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.