مدارس التعليم الفني المميزة لطلاب شمال سيناء

هنأ حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء جميع طلاب الشهادة الآعدادية الناجحين بمراكز المحافظة الست.

وشدد «رضوان»، في تصريح صحفي، اليوم، على الطلاب وأولياء ألامور اختيار الطريق الصحيح بتأنى لآبنائهم فى المرحلة القادمة، واعتبرها من أهم مراحل التعليم التى تحدد مستقبل الطالب.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المدارس المتاحة أمام الطلاب بعد الحصول على الشهادة الآعدادية كثيرة ومتعددة، منها الدخول الطبيعى للثانوى العام حال الحصول على التقدير المطلوب، أو الثانوى الفنى بجميع نوعياته، زراعى وتجارى وصناعى وفندقى، وأيضا مدارس التمريض التابعة لمدارس الصحة.

المدارس التكنولوجية على مستوى الجمهورية

وأضاف أن هناك أيضا فرصة دخول بعض المدارس التكنولوجية الحديثة على مستوى الجمهورية، وهى مدارس تتطلب النجاح فى أختبارات خاصة بعد الحصول على الإعدادية، ومنها مدارس «الضبعة، السويدى للكابلات، المياه والصرف، العربى للتكنولوجيا».

مدارس متقدمة بالإسماعيلية لطلاب جنوب وشمال سيناء

وأوضح أن هناك مدارس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وتشترط الحصول على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل واجتياز أختبار المدرسة، والدراسة تكون باللغة الإنجليزية، وهى موجودة فى محافظة ألاسماعيلية ويمكن لطلاب شمال وجنوب سيناء ومدن القناة الإلتحاق بها.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوات إدارات المحافظة الست، وذلك بحضور عددا من نواب شمال سيناء وحمزة رضوان ومدراء المدارس وألاقسام بمديرية التربية والتعليم.